Kirchner Yolsuzluk Ceza Kararını Açıkladı - Son Dakika
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Kirchner Yolsuzluk Ceza Kararını Açıkladı

Cristina Kirchner, yolsuzluk cezasının onanmasına tepki göstererek cinsiyet ayrımcılığı iddia etti.

14.11.2024 06:16
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Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında, yolsuzluk davasında 7 Aralık 2022'de verilen 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men kararı, Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

Ülkeyi 2007-2015 yılları arasında yöneten Kirchner, "Yollar İdaresi Davası" olarak bilinen ve kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan aldığı 6 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından karara tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'e bağlı Moreno kasabasında kadınlarla bir araya gelen Kirchner, bu cezanın kendisine kadın olduğu için verildiğini savundu.

Eski Cumhurbaşkanı Kirchner, "Kadın olduğunuzda her şey 20 kat daha zorlaşıyor. Eğer beni herhangi bir şey için cezalandırıyorlarsa, bu sadece yaptıklarımdan dolayı değil, aynı zamanda kadın olduğum içindir. Bir kadınla tartışmaya tahammül edemezler ve haklı bulmazlar." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kararın onaylanmasından önce mahkeme önünde toplanan Kirchner destekçileri, eski cumhurbaşkanına destek gösterisinde bulundu.

Süreç

Kirchner, hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı

Eski Arjantin Cumhurbaşkanı ve bir önceki dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Aralık 2022'de, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş insanı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir cumhurbaşkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almıştı.

Hakkında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım 2022'de son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını savunmuş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kirchner Yolsuzluk Ceza Kararını Açıkladı - Son Dakika

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