Kırgız Gençlerden Türk Eğitmenlere Teşekkür

Kırgızistan'da Türkçe öğrenen ve iki kardeş ülke arasındaki kültürel bağların gönüllü elçileri olmaya aday Kırgız gençler, kendilerine eğitim veren Türk öğretmenlerin özverisini, sabrını ve sıcak yaklaşımını övdü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezinde (TTÖMER) Türkçe dersi alan öğrenciler, Türk eğitmenlerin derslerdeki çabalarını anlattı.

Gençler, öğretmenlerinin hem mesleki donanımlarından hem de kendilerine gösterdikleri samimiyetten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

"Türk eğitmenler, bizim için hem birer öğretmen hem de sıcak birer arkadaş"

Kursiyerlerden Rızvangül Orozahunova, halihazırda Kırgızca ve Uygurca konuştuğu için Türkçe eğitim sürecinin kendisi adına oldukça akıcı geçtiğini belirterek, "TTÖMER'deki tüm hocalarımız gerçekten çok iyi ve özel insanlar. Benim öğretmenim son derece neşeli ve pozitif enerjisiyle her dersimizi bir şenliğe dönüştürüyor. Bize derslerde sadece kelimeleri değil, Türkçenin derin düşünme ve anlama biçimini öğretti. Onun sayesinde dile olan bakış açım çok değişti." ifadesini kullandı.

Türkçeyi geleceğe açılan önemli bir kapı olarak gören Kunduz Tolomuşeva da şunları söyledi:

"Burada çok güzel ve çok değerli hocalarım var. Türk öğretmenler bizim için sadece sınıftaki birer eğitmen değil, aynı zamanda çok yakın birer arkadaş gibiler. Hatalarımıza karşı her zaman çok sabırlı davrandılar ve bilgiyi en doğru şekilde aktarmak için çabaladılar. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Türkçe öğrenmek, öğretmenlerimizin yüksek enerjisi sayesinde benim için çok kolaylaştı. Aslında Türkçemi ilk başlarda izlediğim Türk dizilerinden geliştirmiştim ama gramer kurallarını buradaki hocalarımdan öğrendim. Gelecekte Türkçeyi çalışma hayatımda kullanmak istiyorum."

"Öğretmenimin dil gelişimime katkısı gerçekten çok büyük"

Kursiyerlerden Aişa Sıdıkova, "Öğretmenimize emekleri için çok teşekkür ediyorum. 3 aydır bu Türkçe kursuna devam ediyorum ve öğretmenimin dil gelişimime katkısı gerçekten çok büyük. Daha önce Kur'an kursuna gittim, şu anda da İlahiyat Fakültesinde eğitim alıyorum. Bizim alanımızdaki temel akademik ve dini kaynakların çok önemli bir kısmı Türkçe olarak basılmış durumda. Bundan dolayı derinlemesine araştırmalar yapabilmek adına Türkçe öğrenmek benim için bir zorunluluktur." diye konuştu.

Türk eğitmenlerin sınıfta oluşturduğu sıcak atmosfere dikkati çeken kursiyerlerden Şerbet Kurmankulova da şunları kaydetti:

"Sınıftaki tüm hocalarımızı çok seviyoruz. Türk eğitmenlerin derslerdeki özverisi, sabrı ve sıcak yaklaşımı, Türkçeyi öğrenmemize vesile oldu. Bize sadece dil öğretmekle kalmadılar, aynı zamanda bu dili konuşabileceğimize dair içimizdeki özgüveni aşıladılar."

TTEÖMER'in 1996'dan beri Kırgızistan'daki faaliyetlerine devam ettiğini belirten kurum Müdürü İlyas Süt, AA muhabirine, bu yıl 14 şehirde 60 farklı noktada, 8 bin kursiyere Türkçe öğrettiklerini kaydetti.