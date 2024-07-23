Kırgız ve Kazak Kadınlar Türkü Söylemek İçin Buluştu - Son Dakika
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Kırgız ve Kazak Kadınlar Türkü Söylemek İçin Buluştu

Kırgızistan'daki Issık Göl'ün kıyısında düzenlenen 'Issık Göl Fest-2024' etkinliğinde Kırgız ve Kazak kadınlar bir araya gelerek türkü söyledi. 'Türkü kervanı' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, 250 ninenin folklor yeteneği sergilendi. Kadınlar, geleneksel kıyafetleriyle birlikte yöresel oyunlarını da sergiledi. Ayrıca, dereceye giren takımlara ödüller verildi. Etkinliğe katılan kadınlar, Türk, Kırgız ve Kazak dostluğunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

23.07.2024 12:52
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Kırgız ve Kazak kadınlar, türkü söylemek için Kırgızistan'daki Issık Göl'ün kıyısında buluştu.

Venera Pirmatova ve Tolkun Orozobayeva adlı ses sanatçıları, folklor yeteneğini sergileme imkanı olmayan ve "ak eleçekli apalar" olarak da adlandırılan 250 nineyi "Türkü kervanı" projesi kapsamında bir araya getirdi.

"Issık Göl Fest-2024" adı verilen etkinlikte buluşan kadınlar, Issık Göl kıyısındaki tatil merkezi Çolpon-Ata şehrindeki çeşitli mekanlarda sahne aldı.

Kırgız ve Kazak kadınlar, toplumda doğum günü, misafirlik, ziyaret, düğün gibi etkinliklerde yaygın olan türküleri etkinlik kapsamında seslendiriyor.

Nineler, geleneksel kıyafetleriyle geldi

Kırgız ve Kazak kadınlara özgü geleneksel kıyafet, başörtü ve gümüş takıların yanı sıra iş hayatlarında verilen başarı madalyaları ile etkinliğe katılıp türkü söyleyen "nineler", yöresel oyunlarını ve Kırgız kadınlara özgü başörtüsü "eleçek"i tanıtarak hem birbirleriyle hem de toplumla geleneklerini paylaştı.

Çeşitli yarışmaların da yapıldığı etkinliğin sonunda dereceye giren takımlara ödüller ve sertifikalar verildi.

"Kırgız vatanperver ve halk türkülerini söylemeyi tercih ediyorum"

Kırgızistan ile Çin sınırına yakın Oş Bölgesi'ndeki Alaikuu köyünden katılan 60 yaşındaki Klara Çordonova, bu etkinliği yeni dostluklar edinmek için tercih ettiğini belirtti.

Küçüklüğünden beri türkü söylemeyi çok sevdiğini ve iş hayatı boyunca çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Çordonova, Kırgız vatanperver ve halk türkülerini söylemeyi tercih ettiğini söyledi.

Göğsünde çok sayıda madalya taşıyan Çordonova, madalyaların çoğunun eğitime katkılarından dolayı verildiğini bildirdi.

"Kazak ve Kırgız dostluğunu yaşatmak için buradayım"

Kazakistan'dan katılan Roza Süyümbekova, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov ile Kazak yazar Muhtar Şahanov'un dostluğunu yaşatmak için burada olduğunu ifade etti.

Süyümbekova, Kırgız ile Kazakların birbirinin edebiyatına ilgi gösterdiğini belirterek, "Medeniyetimiz, edebiyatımız, anamız ve yerimiz kutsaldır. Kazaklar Kırgız türkülerini söylüyor. Kırgızlar da Kazak türkülerini söylüyor." diye konuştu.

Türkü söyleme geleneğini gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Süyümbekova, "Bugünkü gençlerimiz telefonla oturup kalkıyor. Gençlerimize geleneklerimizi öğretmeliyiz. Bilimin kaynağı olan kitabı okumayı sevdirmeliyiz. Dost olmayı öğretmeliyiz." dedi.

Süyümbekova, Kazak geleneklerinde yeni doğan bebeğin eve getirilmesi (Şildehana toy), beşik toy, sünnet toy, kulak delme, evlilik ve yaş günlerinin türküler eşliğinde gerçekleştiğini anlattı.

Kadınlara folklor yeteneğini sergileme imkanı sağlandı

Bişkek'ten katılan Nurbübü Musaliyeva da yeteneklerin annelerden edinildiğini, etkinlikle kadınlara folklor yeteneklerini sergileme ve eğlenme imkanı sağlandığını dile getirdi.

Musaliyeva, "Benim 6 çocuğum ve 12 torunum var. Türkü söylemek için hazırlık yapıyorum. Üzerimdeki geleneksel kıyafetimi, başörtümü ve gümüş takılarımı kendim hazırladım." ifadesini kullandı.

Allah'ın verdiği yeteneği geliştirdiğini, anne ve çocuk türkülerini söylediğini belirten Musaliyeva, Türk, Kırgız ve Kazak dostluğu için dua ettiğini sözlerine ekledi.

Nineler hem türkü söyledi hem de yarışmalara katıldı

Etkinliğin organizatörlerinden Venera Pirmatova, Kırgız ve Kazak nineleri Issık Göl'ün kıyısında bir araya getirdiklerini kaydetti.

Evde torun bakan, ev işleriyle meşgul emekli kadınlara ülkeyi, yöresel ve bölgesel kültürü tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade eden Pirmatova, "Kırgız nineleri daha önce de Özbekistan ve Kazakistan'a götürdük. Bu yıl ninelerimizi Issık Göl'e getirdik." dedi.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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