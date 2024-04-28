Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Kırgız-Tacik sınır çatışmasında hayatını kaybedenleri anma mesajı yayımladı

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgız-Tacik sınır çatışmasında hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan- Tacikistan sınır çatışmasının üçüncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Zor zamanlarda canını vatan için veren cesur yurttaşların kahramanlığını unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Bu zorlu sürecin sadece Batken bölgesi halkının değil tüm Kırgız halkının birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini vurgulayan Caparov, bölge sakinlerinin sosyal ve iktisadi sorunları ile askeri ihtiyaçların giderilmesi için yapılanları anlattı.

Caparov, "Kırgız-Tacik sınır sorunlarının çözümüne yönelik ikili devlet komisyonunun çalışmalarında birtakım olumlu gelişmeler kaydediliyor. Bu bağlamda sınır sorunlarının yalnızca müzakere yoluyla çözülmesini istediğimizi bir kez daha vurguluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kırgız-Tacik sınırındaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan 2021'de yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirlerini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi ve ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Çatışmada iki taraftan toplam 50'ye yakın kişi yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

İki ülke yönetimi sınır sorununu çözmeye çalışıyor

Öte yandan, Kırgız-Tacik sınır belirleme heyetleri, 21-27 Nisan'da Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki Batken şehrinde bir araya geldi.

Kırgız-Tacik devlet sınırındaki ihtilafın netleştirilmesi konusunun ele aldığı görüşmede çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

Taraflar, gelecek hafta Tacikistan'da görüşecek.

Kırgız-Tacik sınır belirleme heyetleri, iki ülke arasındaki 972 kilometrelik ortak sınırın şimdiye kadar yaklaşık yüzde 90'ına tekabül eden kısmı üzerinde uzlaşma sağladı.