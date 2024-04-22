Kırgızistan\'da kitlesel ayaklanma şüphesiyle aranan iş adamı yakalandı

Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yörük derneklerinin öncülüğünde düzenlenen Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü etkinliğine yerli ve yabancı turistlerin de katılımıyla çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüş sırasında Yörük göçü canlandırıldı ve Likyalı Yörükler Patara ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlik, Patara Köy Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle sona erdi.