Kırgızistan'da darbe organize etme suçuyla aranan iş adamı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırgızistan'da darbe organize etme suçuyla aranan iş adamı yakalandı

Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.

22.04.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kırgızistan'da darbe organize etme suçuyla aranan iş adamı yakalandı

BİŞKEK - Kırgızistan'da miting düzenleyerek darbe girişimi organize etmekle suçlanan 41 yaşındaki iş adamı İmamidin Taşov, saklandığı köyde yakalandı.

Kırgızistan'da darbe teşebbüsünden aranan iş adamını yakalamak üzere operasyon düzenlendi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ayaklanma çıkarmak amacıyla mitingler düzenleyerek darbe girişimini organize etme suçuyla aranan Kırgızistan vatandaşı İmamidin Taşov'un yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, Taşov'un Kazakistan'ın Almatı kentinden sınırı geçtikten sonra saklandığı Kırgızistan'ın Çüy bölgesindeki Kaindı köyünde yakalandığı belirtildi. Taşov'un darbe planı çerçevesinde protesto eylemleri düzenlemek için Çüy bölgesindeki Kara-Balta kentinde de geçici karargah kurmayı planladığı ifade edildi.

Taşov, 8 gün esir tutulduğunu iddia etti

Bir inşaat şirketi sahibi İmamidin Taşov, geçen yıl ekimde başkent Bişkek'te izin belgeleri olmadan çok sayıda apartman inşa ettiği şüphesiyle gözaltına alınmış, belediyeye tazminat ödedikten cezası ev hapsine çevrilmişti. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan video mesajda Taşov, istihbarat görevlileri olduklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler tarafından 8 gün esir tutulduğunu ve kendisinden büyük miktarda para talep edildiğini iddia etmişti. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi ise, Taşov'un serbest bırakıldıktan sonra kitlesel ayaklanmalar düzenleme ve iktidarı şiddet yoluyla ele geçirme hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da darbe organize etme suçuyla aranan iş adamı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:15 Steinmeier önce İlber Ortaylı’yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı Steinmeier önce İlber Ortaylı'yla müze gezdi, sonra Boğaz Turu yaptı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
19:01 Canlı anlatım Sivas’ta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Sivas'ta tempo bir an olsun düşmüyor
18:56 Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu Çok sayıda kuryenin aynı anda sipariş getirdiği adreste oturan işletmeci sessizliğini bozdu
17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
19:31 Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti Arda Güler, takım arkadaşlarıyla halay çekti
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 20:29:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da darbe organize etme suçuyla aranan iş adamı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement