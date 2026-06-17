Kırgızistan Heyeti, Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Plajı'nı İnceledi - Son Dakika
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Kırgızistan Heyeti, Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Plajı'nı İnceledi

17.06.2026 10:13  Güncelleme: 11:08
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Kırgızistan'dan gelen turizm ve kamu temsilcileri, ülkelerinde ilk Mavi Bayraklı plajları oluşturma hedefiyle Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Plajı'nda teknik inceleme yaptı.

(ANTALYA)- Kırgızistan'dan gelen turizm ve kamu temsilcilerinden oluşan heyet, ülkelerinde ilk Mavi Bayraklı plajları oluşturma hedefi kapsamında Muratpaşa Belediyesi'nin 11 yıldır Mavi Bayrak ödülü alan İnciraltı Plajı'nda incelemelerde bulundu. Heyete çevre yönetimi, kıyı koruma ve sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Issık Gölü'nde Mavi Bayrak başvurusu hazırlıklarını sürdüren Kırgızistan heyeti, uluslararası çevre ödülünün kriterlerine ilişkin uygulamaları yerinde incelemek amacıyla Antalya'ya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin Mavi Bayraklı İnciraltı Plajı, TÜRÇEV tarafından 11 yıl üst üste ödüllendirilen çevre yönetimi uygulamalarıyla heyetin inceleme noktalarından biri oldu. Sürdürülebilir Kalkınma Uzmanı Altynai Ashirbekova, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Issık Göl Temsilciliği Turizm ve Yatırım Tanıtım Bölümü Başkanı Nurbek Islanov, Issık Göl İlçe Yönetimi Birinci Başkan Yardımcısı Nurgazy Esengeldi Uulu, Kırgızistan Turizm Birliği Eş Başkanı Azamat Zhamankulov, Kırgızistan Turizm Örgütleri Derneği (KATO) Direktörü Nurbek Saparov ile kamu kurumları, turizm örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve turizm tesislerinin temsilcilerinden oluşan heyet, program kapsamında ilk olarak Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

İNCİRALTI PLAJI'NDA TEKNİK İNCELEME

Başkan Uysal'ı ziyaret etmelerinin ardından İnciraltı Plajı'nda gerçekleştirilen teknik incelemeye katılan heyete, Mavi Bayrak sürecinde yürütülen çevre koruma çalışmaları, kıyı yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikaları hakkında bilgi verildi. Ziyarette ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin Çevreci Komşu Kart Projesi ile deniz dibi temizlik ekibinin çalışmaları tanıtıldı. Çevrenin korunmasına yönelik projeler ve uygulamalar heyet üyeleriyle paylaşıldı.

ISSIK GÖLÜ İÇİN MAVİ BAYRAK HEDEFİ

Kırgızistan eski Kültür, Spor ve Turizm Bakanı, aynı zamanda Kırgızistan Turizm Birliği Eş Başkanı Azamat Zhamankulov, Antalya ziyaretlerinin temel amacının Mavi Bayrak uygulamalarını yerinde incelemek olduğunu söyledi. Zhamankulov, Issık Gölü'nün Kırgızistan'ın ilk Mavi Bayraklı plajlarına ev sahipliği yapabilmesi için yürüttükleri çalışmalarda Muratpaşa Belediyesi'nin deneyimlerinden yararlanmayı amaçladıklarını belirtti. Kırgızistan'da henüz Mavi Bayrak programının bulunmadığını belirten Zhamankulov, "Issık Gölü'nde ilk Mavi Bayraklı plajları oluşturmak ve bu süreci başlatmak istiyoruz. Başvuruların nasıl yapıldığı, ulusal yapılanmanın nasıl oluşturulduğu ve programı yürüten uluslararası kuruluşlarla nasıl iletişim kurulduğu gibi konularda Antalya'nın deneyimlerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bu nedenle Antalya, bizim için önemli bir örnek oluşturuyor" diye konuştu.

ANTALYA TECRÜBESİNİ PAYLAŞIYOR

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise 1993 yılından bu yana Türkiye'de yürütülen Mavi Bayrak Programı kapsamında, 2026 yılında Antalya'da 232 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirtti. Kırgızistan'ın Mavi Bayrak Programı'na dahil olma yönünde çalışmalar yürüttüğünü belirten Ergiydiren, "Heyet, ülkelerinde Mavi Bayrak Programı'nı hayata geçirme isteklerini bizimle paylaştı. Bu kapsamda Antalya'da yürüttüğümüz çalışmaları yerinde görmek ve deneyimlemek istediler. Biz de kendilerine Mavi Bayraklı plajlarımızı tanıtıyor, program kapsamında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen uygulamalar hakkında bilgi veriyoruz. Kırgızistan'dan gelen heyeti Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kırgızistan Heyeti, Muratpaşa Belediyesi'nin İnciraltı Plajı'nı İnceledi - Son Dakika

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