Kırgızistan, Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymayı planlıyor - Son Dakika
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Kırgızistan, Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymayı planlıyor

Kırgızistan, Issık Göl\'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymayı planlıyor

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev, Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymaya hazırlandıklarını belirtti. Usubaliyev, Issık Göl bölgesinin turizmde büyük potansiyele sahip olduğunu ve plaj turizminin yanı sıra kültür, kongre, sağlık, spor ve dağ turizmi gibi alanların da ön plana çıktığını vurguladı. Ayrıca, bölgede ulaşım, konaklama ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Issık Göl, Kırgızistan'ın incisi olarak biliniyor ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

17.07.2024 12:28
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Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Departmanı Başkanı Maksat Usubaliyev, Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymaya hazırlandıklarını belirtti.

Turizm Departmanı Başkanı Usubaliyev, AA muhabirine, ülkenin kuzeyinde yer alan ve özellikle yaz tatilinin gözdesi olan Issık Göl'de turizm alanındaki planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Usubaliyev, Issık Göl bölgesinin turizmde büyük potansiyele sahip olduğunu kaydederek Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymaya hazırlandıklarını ifade etti.

Issık Göl bölgesinin genellikle yaz ayında ziyaret edildiğine işaret eden Usubaliyev, "Son yıllarda diğer mevsimlerde de Issık Göl bölgesine ilginin arttığını görüyoruz. Bölgede kış mevsimi yumuşak geçtiği için bu da turistleri çekmeye başladı." diye konuştu.

Usubaliyev, "benzersiz bir yer" olarak nitelendirdiği Issık Göl'deki plaj turizminin dışında bölgede kültür, kongre, sağlık, spor, dağ turizmi gibi alanların ön plana çıktığını vurguladı.

Bölgede ulaşım ve konaklama ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını kaydeden Usubayev, Issık Göl bölgesini doğrudan Kazakistan'a bağlayacak kara yolu inşaatının çift taraflı yürütüldüğünü, Karakol şehrinde yeni uluslararası havalimanı inşaatının sürdüğünü, bölgede yeni konaklama türlerinin kurulduğunu ayrıca, Issık Göl etrafında elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması için çalışmaların yapıldığını anlattı.

Issık Göl, 200 somluk para banknotunda yer alıyor

Usubaliyev, 200 somluk para banknotunun arka yüzünde, Kırgız yazar Alıkul Osmonov'un Issık Göl hakkında yazdığı 4 mısralık şiirinin yer aldığını söyledi.

"Issık Göl sadece tatil yapma yeri değil, aynı zamanda şarj olma yeridir." diyen Usubaliyev, Issık Göl'ün uzaydan bile güzel göründüğünü, kozmonotların sıklıkla bu gölü fotoğraflayarak, paylaştığını aktardı.

Kırgızistan'ın incisi: Issık Göl

Deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte, ortalama derinliği 270 metre, uzunluğu 182 kilometre ve genişliği 60 kilometre olan gölün suyu, Tanrı Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşuyor.

Dünyanın en büyük göllerinden biri olan Issık Göl, Tanrı Dağları üzerindeki Küngey ve Terskey adlı sıradağların arasında yer alıyor.

Yaklaşık 80 nehir ve akarsu sayesinde dolan ve dışarıya akıntısı olmayan tropikal göl, bir denizden farksız görünüme sahip.

Yaz aylarında gölün ortalama 22 dereceyi gören su sıcaklığının kısa sürede düşmesiyle göl sezonu da kısa sürüyor.

Issık Göl, kristal berraklığında suyu, kızgın kum plajları, doğa ile yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Ekonomi, Spor, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan, Issık Göl'deki turizm sezonunu tüm yıla yaymayı planlıyor - Son Dakika

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