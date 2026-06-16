Kırık Camların Ardında 33 Kadın Sergisi Açıldı

Farklı meslek gruplarından ve yaşam hikayelerinden gelen 33 kadının eserinin yer aldığı "Kırık Camların Ardında 33 Kadın" sergisi, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen törenle sanatseverlere kapılarını açtı.

Milli Saraylar Başkanlığının destekleri ve Artesman Kültür Sanat Organizasyonu işbirliğiyle Türk Telekom ana sponsorluğunda hayata geçirilen serginin küratörlüğünü cam sanatçısı Meyçem Ezengin üstleniyor.

Sergide, kadın sanatçıların uzun yıllara yayılan üretimleri ve çalışma süreçlerini yansıtan 72 cam mozaik eser yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan serginin editörü Ceyda Candaş, 33 kadının hikayesinin tanıklığı ile serginin şekillendiğini belirterek, "Bu çalışmaların her biri bir aklın, bir cesaretin, bir arayışın ve uzun bir emeğin sesi. Belki bu yüzden burada gördüğümüz şeyler sadece mozaik değil. Birbirinden çok farklı hayatların ayrı üretim masasında buluşabilme ihtimali. Bugün burada yalnızca eserlerle değil, sabra, emeğe, öğrenmeye ve birbirinden güç alan 33 kadının hikayelerine tanıklık ediyoruz." dedi.

"Bu sergi birlikte üretmenin simgesidir"

Proje sahibi ve cam sanatçısı Meyçem Ezengin ise açılış konuşmasında, sergi başlığındaki 33 kadının sadece salt bir rakamdan ibaret olmadığını, derin bir kolektif bilinci ve karşılaşmayı simgelediğini söyledi.

Mozaik sanatının sabırla şekillendiğini ifade eden Ezengin, serginin hazırlık sürecine dair şunları kaydetti:

"Cam mozaik sanatı hızlı sonuç veren bir sanat değil. Bir eserin ortaya çıkması bazen aylar, bazen de yıllar alıyor. Bu eserlerin içinde emek, sabır, vazgeçmemek, öğrenmek, paylaşmak ve dostluk var. Bugün burada yer alan 72 eser, farklı yaşam hikayelerine sahip 33 kadının ortak emeğinin ürünüdür. Farklı mesleklerden gelen kadınlar aynı masa etrafında aynı tutkuyla üretiminin huzurunu paylaştılar. Bu nedenle bu sergi benim için yalnızca bir sanat sergisi değil, aynı zamanda dayanışmanın, dostluğun ve birlikte üretmenin de bir simgesidir."

Açılışa konuk olan İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül ise sanatın birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde sanat bir savaş sebebi olmamıştır. Sanat, tüm olumsuzlukların tamamen dışında, disiplinler ötesi bir anlayıştır. En güzel sanat, insanı sevme sanatıdır. Sanat birleştiricidir, iyileştiricidir. Burada 33 sanatçımızla birlikte bir iç dünya güzelliğinin birleşimini yaşıyoruz." diye konuştu.

Ayrıca açılışta projeye sundukları büyük katkılardan dolayı kurumlara teşekkür edildi.

21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Kadınların sanatsal üretime katılımını ve estetik dayanışmasını güçlü bir görsel anlatımla sunan sergide, Meyçem Ezengin, Aynur Baysoy, Aynur Bektaş, Behiye Buzluk, Cemile Baştımar Işlak, Çiğdem Döndar, Ebru Kantaşı Mert, Ecem Şaman, Elif Naz Bingöl, Esin Tütüncü, Esra Balcı, Esra Diri, Esra İyilik, Feyza Caymaz, Hatice Tepeyurt, İlkay Doğan, Kerime Sarı, Meltem Kılıçarslan, Naile Felek, Nurdan Sayar, Özlem Demirli, Özlem Şerbetçioğlu, Özlem Yazıcı, Reyhan Kalyoncu, Reyhan Yılmaz, Rumeysa Bağatar Erol, Saadet Çiçekyurt, Selma Yeşilyurt, Sema Bayraktar, Sevgi Sözer, Sevinç Üsküplü, Vildan Sayar Yavaş ve Zeynep Yıldırım'ın eserleri yer alıyor.

Sergi, 21 Haziran'a kadar Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde ziyarete açık olacak.