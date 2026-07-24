Kırıkhan'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkhan'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkhan\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Kırıkhan'da asfaltlama çalışmasına çarpan otomobilin sürüsü Murat D. yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Murat D. (66) idaresindeki 31 AUR 058 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yapan iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Murat D, kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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