Hatay\'da serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu.
Gültepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.O. (16), bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri sulama kanalına girerek cesedi çıkardı.
İ.O'nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
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Karabük'te bulunan bir apartmanın balkonundan kopan parçalar, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemi alındı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde CHP'den aday olan Mehmet Ali Yılmaz ikinci dönem belediye başkanlığını kazandı. Yılmaz, en yakın rakibine 4 bin 5 fark attı.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına hazırlanıyor. Rize'de oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçı için takım, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Milli takım, Karadağ maçından puan alarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kayınpederi İlhan Pektaş'ın cenaze töreni Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok siyasi isim katıldı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Parti, seçim sonuçlarını kutladı. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, AKP'li kayyumlarına ders verdiklerini belirterek, bu sonuçların bir daha AKP'li kayyumlara fırsat vermeyeceğini söyledi.
Zonguldak'ta, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen polis ve jandarma uygulama ve faaliyetleri halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı. Bu süre zarfında 278 okul çevresinde 4 bin 927 kişi sorgulandı, 117 metruk bina incelendi, 216 umuma açık yer ve 495 okul servisi sorgulandı. Ayrıca, 2 tüfek ele geçirildi, 9 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 1 kişi tutuklandı. Toplamda 709 uygulama gerçekleştirilirken, 16 bin 434 araç ve 10 bin 102 kişi denetlendi. Ayrıca, 10 maden ocağı denetlendi ve 10 ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde atölye açan ressam, bazı tabloların yapımı ayları bulurken bunların bazılarını 100 bin liraya kadar satışa çıkartıyor. Ressam Ali İrgin, Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Ortaköy köyünde öğretmen olan eşinin görevi nedeniyle 3 yıldır köyde açtığı atölyede resim yapıyor. Hem yurtiçi hem de yurt dışında birçok derece elde eden eski öğretmen, yaptığı tablolarla sanatını sürdürüyor.
Aksu ilçesinde yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde AK Parti adayı Veli Kahraman, CHP adayı Mehmet Çetin'e karşı 1 oy farkla kazanarak belediye başkanı oldu.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Nurtekin Karatay (33) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve Şükrü Kartal (32) yaralanırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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