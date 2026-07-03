Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete yapılan operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.