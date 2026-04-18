Kırıkhan'da Yetim Çocuklar için Şenlik

18.04.2026 17:43
Kırıkhan'da yetim çocuklar için düzenlenen şenlikte eğitici etkinlikler ve hediyeler verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetim çocuklar için şenlik gerçekleştirildi.

Hatay Yardımlaşma Derneği'nde (HAYAD), Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunca yetim çocuklara yönelik "Kalbimin Sesi" şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında çocuklara farklı kentlerden gelen tıp öğrencileri tarafından hijyen eğitimi, doğru diş fırçalama teknikleriyle ilgili bilgi verildi.

Tiyatro gösterileri ve boya etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte gönüllü öğrenciler, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
