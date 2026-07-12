Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda 4 Temmuz'da meydana gelen kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki Aziz Vurak, tedavi gördüğü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Vurak'ın cenazesi, Kumlu ilçesi Doğuayrancı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'daki Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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