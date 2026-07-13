Kırıkhan Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kırıkhan Kavunu Hasadı Başladı

Kırıkhan Kavunu Hasadı Başladı
13.07.2026 11:51
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Amik Ovası'nda Kırıkhan kavununun hasadı yapıldı; fiyatları kilo başına 22-24 TL arasında.

HATAY'ın Amik Ovası'nda, tadı ve aroması ile beğenilen Kırıkhan kavununun hasadı başladı. İlk ürünler, tarlada kalitesine göre kilosu 22-24 TL'den alıcı buldu.

Amik Ovası'nın bereketli topraklarında yaklaşık bin dekarda yetiştirilen Kırıkhan kavununun hasadı başladı. Sarı rengi, tadı ve aromasıyla damak çatlatan kavunlar, işçiler tarafından toplanıp, özel kasalara yerleştirildikten sonra kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. İlk ürünler, tarlada kalitesine göre kilosu 22-24 TL'den alıcı buldu.

Üretici Ahmet Urak, bu yıl rekolteden ve hasattan memnun olduklarını söyleyerek, "Kırıkhan Amik Ovası'ndaki kavunun durumu çok iyi. Dekar başına 3-5 ton ürün elde ediyoruz. Bu yıl aşırı yağışlar, kavunun hasadını biraz geciktirdi. Fakat kavunda verimi kısıtlamadı. Bölgemizin kavunu tat ve aroma olarak güzel. Buranın iklimi ve havası uygun olduğu için kavunun aroması ve tadı güzel" dedi.

'KIRIKHAN KAVUNU, LEZZETİYLE DİĞERLERİNDEN AYRIŞIR'

Tüccar Hasan Bağlar ise ürünleri başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirterek, fiyatının da geçen yıl oranla iyi olduğunu söyledi. Bağlar, "Kırıkhan kavunu dediğiniz zaman lezzetiyle diğer kavunlardan ayrışır. Yağışlar nedeniyle yaşanan 15-20 gün gecikme, rekoltede biraz düşüşe neden oldu. Normalde dekar başına 6 tona kadar çıkıyordu ama bu sefer 3-5 ton ürün alındı. Tarla fiyatımız 22 ile 24 TL arasıdır. İstanbul'a gidince 12 -13 TL kasa, işçilik, vergi maliyetleri ekleniyor. Çiftçi fiyatlardan memnun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkhan Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika

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