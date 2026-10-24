Kırıkkale Bahşılı\'da Mevlid-i Nebi programı İmam Hatip Ortaokulu\'nda gerçekleştirildi

Kırıkkale Bahşılı'da Mevlid-i Nebi programı İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen Mevlid-i Nebi programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal konuşma yaptı, öğrenciler şiir ve ilahiler okudu; Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz da katıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Programa, Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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