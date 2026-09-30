Kırıkkale Başsavcılığı, Yahşihan'da serbest kalan 11 zanlının bırakılmasına itiraz etti - Son Dakika
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Kırıkkale Başsavcılığı, Yahşihan'da serbest kalan 11 zanlının bırakılmasına itiraz etti

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 zanlının adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itirazda bulunuldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın, 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 24 Eylül'de eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 35'i, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, biri ise adresinde bulunamamıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüphelidan aralarında eski belediye başkanları Sungur ve Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanmış, 2'sine ev hapsi verilmiş, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan bir zanlı hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleYahşihan3. SayfaGüncelSon Dakika

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