Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Yeni Mahalle\'de asfalt tamirinin sürdüğünü açıkladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yeni Mahalle'de elektrik hatlarının yer altına alınması için cadde ve sokaklarda yapılan kazılar sonucunda yollarda bozulmalar olduğunu belirten Önal, bozulan yollarda asfalt tamir çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki kilit parke, kaldırım ve bordür çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Önal, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yollarımızı daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.