Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Yeni Mahalle\'de asfalt tamirinin sürdüğünü açıkladı

Kırıkkale Belediye Başkanı Önal, Yeni Mahalle'de asfalt tamirinin sürdüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Fen İşleri ekiplerinin kent genelindeki yol çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Yeni Mahalle'de bozulan yollarda asfalt tamiri, Karşıyaka ve Gündoğdu'da kilit parke, kaldırım ve bordür çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Önal, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yeni Mahalle'de elektrik hatlarının yer altına alınması için cadde ve sokaklarda yapılan kazılar sonucunda yollarda bozulmalar olduğunu belirten Önal, bozulan yollarda asfalt tamir çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Karşıyaka ve Gündoğdu mahallelerindeki kilit parke, kaldırım ve bordür çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Önal, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve yollarımızı daha kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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