Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki Buz Pisti Vatandaşların İlgi Odağı - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki Buz Pisti Vatandaşların İlgi Odağı

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi\'ndeki Buz Pisti Vatandaşların İlgi Odağı

Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde bulunan buz pisti, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın gençlerin isteği üzerine ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın her günü yoğun ilgi gören buz pistinde, her gün yüzlerce aile eğlenceli vakit geçiriyor. Kırıkkaleli vatandaşlara yeni bir sosyal etkinlik alanı sunan buz pisti, gençlerin isteklerini yerine getiriyor ve yeni dönemde daha fazla sosyal etkinlik alanı oluşturulması planlanıyor.

19.02.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde yer alan buz pistine vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın gençlerin isteği üzerine 31 Mart'a kadar ücretsiz yaptığı buz pistinde haftanın her günü yoğunluk yaşanıyor.

Hafta içi ve hafta sonunda sabah 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan buz pistinde her gün yüzlerce aile gönüllerince eğleniyor. Kırıkkaleli vatandaşlara yeni bir sosyal etkinlik alanının sunulduğu buz pistinde, 18 yaşının altındakiler ailelerinden alınan özel izin belgesiyle alınıyor.

Başkan Saygılı, Kırıkkale'nin Bilim Merkezi'nin ardından buz pistiyle alternatif bir sosyal etkinlik alanı kazandığını belirtti.

Gençlerin isteklerini yerine getirdiklerini aktaran Saygılı, "Kırıkkale'nin artan genç nüfusunun ihtiyaç duyacağı alternatif sosyal etkinlik alanları içerisinde artık buz pistimiz ilk sıralarda yer alıyor. Her hafta binlerce gencimizin burada gönüllerince eğlenmesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah yeni dönemde gençlerimizin sosyal etkinlik alanlarını artıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki Buz Pisti Vatandaşların İlgi Odağı - Son Dakika
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