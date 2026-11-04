Kırıkkale Belediyesi Kaletepe\'de yağmur suyu ızgarasını mevcut hatta bağlıyor

Kırıkkale Belediyesi Kaletepe'de yağmur suyu ızgarasını mevcut hatta bağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, yağışlı havalarda su birikintilerini önlemek için kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında Kaletepe Mahallesi 978. Sokak'a yağmur suyu ızgarası yerleştiriyor. Yerleştirilen ızgara, 965. Sokak'taki mevcut hatta bağlanıyor.
Kırıkkale'de yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla altyapı çalışmaları sürüyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla Kaletepe Mahallesi 978. Sokak'ta yağmur suyu ızgarası yerleştirilip 965. Sokak'taki mevcut hatta bağlanıyor???????.
Kaynak: AA
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