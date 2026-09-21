Kırıkkale Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele ilaçlamasını sürdürüyor

Kırıkkale Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele ilaçlamasını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vektörle mücadele kapsamında ilaçlama yapıyor. Ekipler, park ve bahçeler, rögar, mazgal, sulak alan ve çöp konteynerlerinde sivrisinek larvaları, karasinekler ve diğer haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.
Kırıkkale'de vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, kent merkezindeki park ve bahçelerde, rögar ve mazgallarda, sulak alanlarda, çöp konteynerlerinde sivrisinek larvalarına, karasineklere ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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