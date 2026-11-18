Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından parklardaki yeşil alanlarda bakım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirebilmeleri??????? için kent merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme, budama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.