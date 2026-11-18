Kırıkkale Belediyesi kent merkezindeki parklarda çim biçme ve temizlik yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki parkların yeşil alanlarında çim biçme, budama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirmesi amaçlanıyor.
Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından parklardaki yeşil alanlarda bakım ve temizleme çalışmaları yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bakım ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda, vatandaşların parklarda keyifle zaman geçirebilmeleri??????? için kent merkezinde bulunan parklardaki yeşil alanlarda çim biçme, budama ve temizlik çalışmaları yapılıyor.
Kaynak: AA
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