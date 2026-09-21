Kırıkkale Belediyesi okul servislerinde eksik donanıma uyarı, uygunsuzlara ceza verdi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi okul servislerinde eksik donanıma uyarı, uygunsuzlara ceza verdi

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Kırıkkale Belediyesi okul servislerinde eksik donanıma uyarı, uygunsuzlara ceza verdi
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Kırıkkale Belediyesi ekipleri okul servislerinde denetim yaptı; ışıklı dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri ve lastikler kontrol edildi. Eksiklik tespit edilen araç sahipleri uyarıldı, yönetmeliğe uygun olmayanlara ceza kesildi.

Kırıkkale Belediyesi, okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, servis araçlarının arkasında bulunması gereken ışıklı dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemerleri, araç içi donanımlar, dış karoserler, lastikler ve uyarı sistemleri kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durumlar ve teknik eksiklikler tespit edilen araç sahiplerine eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarılar yapıldı, yönetmeliğe uygun olmadığı belirlenen araç sahipleri hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
Kırıkkale BelediyesiUlaşımEğitimGüncelSon Dakika

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