Kırıkkale Belediyesi sonbaharda da kent merkezinde haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

Kırıkkale Belediyesi sonbaharda da kent merkezinde haşerelere karşı ilaçlama yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, vatandaş sağlığını korumak için haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da ilaçlama yapmayı sürdürüyor.
Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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