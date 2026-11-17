Kırıkkale'de halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 457 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda asayiş, narkotik ve siber olaylarına karıştıkları tespit edilen ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 457 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çalışmalarda, 1691 araç ve 10 bin 121 kişi sorgulanırken, 4 bin 17 ticari araç ile 2 bin 450 yük nakli yapan araç denetlendi.

Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 268 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, 39 fişek, 919 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 25 bin lira ele geçirildi.