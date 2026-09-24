Kırıkkale\'de 4 firari hükümlü, savcılık koordinesindeki polis çalışmasıyla yakalandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ile 5 yıl 5 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A, M.Ç, S.S. ve E.P. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 hükümlü cezaevine teslim edildi.