Kırıkkale\'de 4 firari hükümlü yakalandı, aralarında 19 yıl 3 ay cezalı S.G. de var

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 9 ayrı dosya kapsamında toplam 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G, "hırsızlık" suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.G, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.K. yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin arıdnadan cezaevine teslim edildi.