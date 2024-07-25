Kırıkkale'de 70 Bin Boş Makaron ve 75 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekiplerince 70 bin boş makaron ve 75 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, 70 bin boş makaron ve 75 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.C, H.İ.V, M.B. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldı.