Kırıkkale'de 85 Yaşındaki Niyaz Semiz'in İlk Doğum Günü Kutlandı

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Belediyeden gönülleri ısıtan sürpriz: 85 yıllık ömründe ilk kez doğum gününü kutladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 85 yaşındaki Niyaz Semiz'e Kırıkkale Belediyesi tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Hayatında ilk kez doğumgünü kutlayan vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Kırıkkale Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Niyaz Semiz için doğum günü sürprizi düzenledi. Hayatında ilk kez doğum günü kutlanan Semiz, duygusal anlar yaşadı. Kiralık bir evde yaşamını yalnız sürdüren Semiz, devlet desteği ve komşularının yardımlarıyla hayata tutunuyor. Belediye tarafından hayata geçirilen Pazar Desteği Projesi kapsamında Semiz'e aylık bin 500 lira ekonomik katkı sağlanacak.

20 yıl önce yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması neticesinde yaralandığı için berberlik mesleğini bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Semiz, 15 yıl önce eşini ve bir kızını kaybettiğini, diğer kızının da kendisine bakmaması sebebiyle bir süre huzurevinde kaldığını ifade ettti.

Belediye Başkanı Ahmet Önal'a teşekkür eden Semiz, "Hayatımda ilk kez doğum günüm kutlandı. Çok mutlu oldum" dedi.