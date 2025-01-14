Kırıkkale\'de Asılsız Haber Yayıcısına Gözaltı

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KIRIKKALE'de sosyal medya hesabından asılsız haber paylaşan S.Y., 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kırıkkalemedya' isimli sosyal medya hesabının '16 yaşındaki bir genç başından vuruldu' paylaşımı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde haberin asılsız olduğu belirlenirken, paylaşım yapan sosyal medya hesabı yöneticisi S.Y., 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.