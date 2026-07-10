Kırıkkale'de Atık İlaç Kutuları Kurulmaya Başladı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Atık İlaç Kutuları Kurulmaya Başladı

Kırıkkale\'de Atık İlaç Kutuları Kurulmaya Başladı
10.07.2026 15:39
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Kırıkkale ASM'lere atık ilaç getirme kutuları yerleştirildi, ilaçlar güvenli şekilde bertaraf edilecek.

Kırıkkale'de, Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) atık ilaç getirme kutuları yerleştirilmeye başlandı.

Kırıkkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçların çevreye zarar vermeden toplanarak bertaraf edilmesi amacıyla kentteki ASM'lere atık ilaç getirme kutuları yerleştirmeye başladı.

Uygulamanın tanıtımı kapsamında 70. Yıl Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde program düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Mehmet Akkaya, çevre dostu uygulama sayesinde atık ilaçların güvenli şekilde toplanarak lisanslı tesislerde bertaraf edileceğini söyledi.

Akkaya, vatandaşların evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmaması gerektiğini belirterek, "Bu ilaçları en yakın ASM'lerde bulunan Atık İlaç Getirme Kutuları'na bırakarak çevrenin korunmasına katkı sağlayabilirsiniz." dedi.

Programa, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Koçak Özçam, Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Kadir Burak Birlik, Akıllı İlaç Kullanımı İl Temsilcisi İlhan Atmaca ile aile hekimleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Atık İlaç Kutuları Kurulmaya Başladı - Son Dakika

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