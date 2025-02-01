Kırıkkale'de Ay ve Venüs Eşsiz Bir Manzara Oluşturdu

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Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ve Venüs gezegeni, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu.

Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni etkileyici bir manzara oluşturdu. Güneşin batışıyla birlikte net bir şekilde görülen bu eşsiz manzara objektiflere yansıdı. Dron ile kaydedilen görüntülerde şehir merkezi üzerinde Ay ve Venüs, izleyenleri kendine hayran bıraktı.