Kırıkkale\'de Bayram Trafiği Rekoru

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. 43 şehrin güzergahında yer aldığı için 'Kilit kavşak' diye anılan şehirden, 9 günlük bayram tatili boyunca 1 milyon 592 bin 239 araç geçiş yaptı. Kırıkkale'de bayram boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri de 7 gün 24 saat görev yaptı. Yapılan denetimlerde 8 bin 346 araç kontrol edilirken, 3 bin 454 araç plakasına para cezası uygulandı, 98 araç trafikten menedildi. Bu süreçte 1'i ölümlü, 35'i yaralamalı ve 70'i hasarlı olmak üzere 106 kaza meydana geldi.