Kırıkkale'de cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Kırıkkale'de cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de aranan firari hükümlü, jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ç. (65) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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