Kırıkkale'de cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan firari yakalandı

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Kırıkkale'de aranan firari hükümlü, jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.Ç. (65) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıKırıkkaleGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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