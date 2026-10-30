Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Cumhuriyet'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı

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Kırıkkale\'de Cumhuriyet\'in 103. yılı fener alayı ve konserle kutlandı
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Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapsamında fener alayı ve konser düzenledi. Başkan Ahmet Önal ve vatandaşlar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konser verildi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı için Belediye Başkanı Ahmet Önal ve vatandaşlar, belediye önünde toplandı.

Grup, bando eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada konuşan Belediye Başkanı Önal, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık azmi ve büyük fedakarlıklarıyla kurulduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğine sahip çıkmasının, egemenliği kayıtsız şartsız eline almasının adıdır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferini çağdaş bir devletle taçlandıran bu büyük eser, eşit yurttaşlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin en güçlü güvencesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından "Bozkırda Cumhuriyet" temalı konser düzenlendi.

Kaynak: AA
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