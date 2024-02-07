Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonu: Eylem Yapma İhtimali Olan Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaparken Suriye uyruklu A.A'yı yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

07.02.2024 14:19
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Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.A'yı, kent merkezinde yakaladı.

Örgüt adına eylem yapabileceği değerlendirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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