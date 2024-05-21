Kırıkkale\'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski uzman çavuş Y.S.B'yi yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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