Kırıkkale'de firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, çeşitli suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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