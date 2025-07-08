Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de 2 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 22 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.