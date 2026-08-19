Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. (32) yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.