Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
7 yıl 10 ay hapis cezası olan M.O., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. (32) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?