Kırıkkale\'de Gençlerin Yetenek Gösterisi

Kırıkkale Gençlik Merkezi tarafından "sahne sırası sende" etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sahnede söyledikleri şarkılarla yeteneklerini sergiledi.

Açıklamada, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri etkinliklerin devam edeceği belirtildi.