Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale\'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren 103 araca ceza yazıldı ve ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek, sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

21.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-19 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen şok uygulamalarda 4 bin 715 kişi ve 1538 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 103 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 29 fişek, 6 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:13:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Gerçekleştirilen Şok Uygulamalarda 7 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement