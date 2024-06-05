Kırıkkale\'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi sergisi açıldı

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Kırıkkale'de, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesindeki açılışta konuşan, Vali Mehmet Makas, 7'den 77'ye bütün Kırıkkale'ye hitap eden bir sergi açtıklarını söyledi.

Kurslara katılan, hayatın başlangıcında ve merkezinde olan kadınları kutladığını belirten Makas, "Allah her birini var etsin, emekleri zayi olmasın. Diliyoruz ki burada öğrendiklerini aile bütçelerine de katkı koymak adına devam ettirirler." dedi.

Vali Makas ile eşi Elif Makas, açılışın ardından protokol üyeleriyle kursiyerilerin el emeği göz nuru çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Makas ve beraberindekiler, daha sonra çeşitli türkü ve şarkıları seslendiren Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini dinledi.

Halk eğitim merkezlerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılan 796 kursta toplam 13 bin 503 kursiyerin eğitim aldığı öğrenildi.

Açılışa, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.