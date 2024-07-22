Kırıkkale'de Keresteciler Sitesinde Yangın Çıktı

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Kırıkkale'de keresteciler sitesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yuva Mahallesi'ndeki keresteciler sitesinde bir iş yerinin bahçesinde bulunan keresteler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, dükkanlara ulaşmadan söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.