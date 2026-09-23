Kırıkkale\'de kıvırcık marul projesiyle 23 üreticiye 69 bin fide dağıtıldı

Kırıkkale'de 23 sera üreticisine 69 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Örtü Altında Kıvırcık Marul Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, kentte örtü altı yetiştiriciliğin geliştirilmesi için gerçekleştirilen programda, 23 sera üreticisine, 69 bin kıvırcık marul fidesi dağıtıldı.

Açıklamada, sera üreticilerinin talepleri doğrultusunda fide ve benzeri desteklerin devam edeceği ifade edildi.