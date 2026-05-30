Kırıkkale\'de Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Yoğunlaştı

30.05.2026 01:06
Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş trafiği dron ile görüntülenirken, yoğunluk arttı ve kazalar oldu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'Kilit Kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de Kurban Bayramı dönüş trafiği dron ile görüntülendi.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kara yollarında dönüş trafiği yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı. Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gece saatlerinde artarak, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, bazı noktalarda durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri de ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun pazar günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

