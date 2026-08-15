Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Gözaltında - Son Dakika
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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Gözaltında

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Kırıkkale'de motosiklete çarpıp kaçan sürücü E.M. kısa sürede yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de motosikletlinin yaralandığı kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, dün Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde B.A'nın kullandığı motosiklete çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücünün kimliğini tespit eden ekipler, şüpheli E.M'yi (23) kısa sürede yakaladı.

Öte yandan şüphelinin, "yağma", "otodan hırsızlık" ve "evden hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Sürücü Gözaltında - Son Dakika

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