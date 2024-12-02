Kırıkkale'nin Delice ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
M.U. (40) idaresindeki 35 BLH 292 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale- Çorum kara yolu Hacıobası köyü yakınlarında egzoz kısmından yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araçta hasar oluştu.
Otobüste bulunan 17 kişi, yara almadan kurtuldu.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Otobüs Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?