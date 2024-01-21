Kırıkkale\'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GUA 377 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Celal A. ve Ahmet A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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