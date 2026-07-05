Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

05.07.2026 00:51
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Kırıkkale'de ters yönden giden otomobil, kokoreç tezgahına ve parktaki araca çarptı, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ters yönden girdiği sokaktan çıkmaya çalışan otomobilin, yol kenarındaki kokoreç tezgahı ile yayalara ve park halindeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

L.Y. idaresindeki 06 Y 9098 plakalı otomobil, ters yönden girdiği sokaktan geri manevra yapıp çıkmaya çalıştığı sırada, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan kokoreç tezgahı ile tezgah yanındaki yayalara ve park halindeki araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.F.A, B.Y, D.İ, Ö.G. ve A.Z. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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